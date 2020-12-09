Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri!
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Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri!

09.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:13
Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri!

Dünya insan hakları günü tarihi merak ediliyor. Peki Dünya İnsan Hakları Günü hangi gün? Dünya İnsan Hakları Günü tarihçesi nedir, ne zaman kutlanıyor? Dünya İnsan Hakları Günü hakkındaki tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. Dünya İnsan Hakları Günü tarihçesi nedir, ne zaman kutlanıyor?

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya İnsan Hakları Günü 10 Aralık tarihinde kutlanan bir gündür. Tüm dünyada 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak geçmektedir.

İnsan hakları günü başlangıç tarihi : 10 Aralık 1948

İnsan hakları günü resmi adı nedir : Human Rights Day

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR? (TARİHÇESİ)

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri!

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

- Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

- Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

- Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

- İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

- İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

- Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

- Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

- Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

- İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

- İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

- İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

- Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

- En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

- Kişisel hürriyetler kutsaldır.

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