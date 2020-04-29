"Dünya İğne Deliği Kamera Günü"
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"Dünya İğne Deliği Kamera Günü"

Kocaeli'de İzmit Cumhuriyet Parkı'ndaki anıtın fotoğrafı, siyah kartondan kutuya iğne ucuyla açılan delikten giren ışınların, fotoğraf filmi üzerinde görüntü oluşturması esasına dayalı "iğne deliği fotoğraf" tekniğiyle çekildi.

29.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:42

Kocaeli'de İzmit Cumhuriyet Parkı'ndaki anıtın fotoğrafı, siyah kartondan kutuya iğne ucuyla açılan delikten giren ışınların, fotoğraf filmi üzerinde görüntü oluşturması esasına dayalı "iğne deliği fotoğraf" tekniğiyle çekildi.

Teknoloji gelişse de fotoğrafın temel unsurları, "karanlık kutu" mantığıyla ışık sızdırmayan bir kutuya iğne ucuyla açılan delikten giren ışınların, fotoğraf filmi üzerinde görüntü oluşturması esasına dayalı iğne deliği fotoğrafçılığı, benzersiz kişisel tecrübe yaşamak isteyen fotoğraf tutkunlarına fırsat sunuyor.

Her yıl nisan ayının son pazar günü çeşitli paylaşımlarla meraklılarını buluşturan "Dünya İğne Deliği Kamera Günü", bu yıl yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 26 Nisan Pazar gününe denk geldi.

Kocaeli'de İzmit Cumhuriyet Parkı'ndaki anıtta AA muhabiri Tahir Turan Eroğlu'nun siyah kartondan yaptığı, lenssiz "iğne deliği" fotoğraf makinesiyle pozlandı.

Kaynak: AA

Manşet

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