Herkes kullanabilecek! İnsanların ölüm tarihlerini belirleyen hesaplama makinesi geliyor - Haberler
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Herkes kullanabilecek! İnsanların ölüm tarihlerini belirleyen hesaplama makinesi geliyor

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Herkes kullanabilecek! İnsanların ölüm tarihlerini belirleyen hesaplama makinesi geliyor

İngiltere'de dünyanın ağzını açık bırakan bir gelişme yaşandı. sağlık sigortacıları için tasarlanan hesaplama makinesi sayesinde insanların ölüm tarihleri belirlenecek. Uygulamanın önümüzdeki günlerde halka açılması bekleniyor.

Genellikle bilim kurgu filmlerine karşılaşılan ölüm hesaplama makinesi, gerçek oluyor. Sigortacılar için risk hesaplanması amacıyla geliştirilen uygulamayı, normal insanlar da kullanabilecek. Bu sayede insanların ortalama ölüm tarihi ortaya çıkarılacak.

Uzmanlar tarafından geliştirilen 'ölüm hesaplama makinesi' ne zaman öleceğinizi ve hayatınızın ne kadarının sağlıklı bir şekilde geçeceğini tahmin ediyor.

Birçok algoritmaya dayanan hesaplayıcı, sağlık sigortacıları için tasarlandı. Ayrıca kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine bakarak uzun ve sağlıklı bir yaşam konusunda önerilerde bulunma altyapısına da sahip.

Risk değerlendirme aracı aldığı verilere göre bireylere ne kadar yaşayacakları da dahil olmak üzere bir dizi tahmin sunuyor. Ayrıca, kişilerin yaşam tarzlarına ve sağlık geçmişlerine dayanarak kaç yaşına kadar sağlıklı kalabileceklerini ve yakalanma ihtimalleri en olası üç hastalığı tahmin ediyor.

Ölüm hesaplayıcı, diyetle birlikte sporun fazladan 10 yıllık sağlıklı bir yaşam getirebileceğini ve yaşam beklentisini sekiz yıla kadar artırdığını öne sürüyor. Hesaplayıcı, küçük değişikliklerin bile yaşam beklentisiyle ilgili değişiklikler yaratabileceğini savunuyor. Buna göre sağlıklı yaşam süresini arttırmak için günlük 20 dakikalık yoğun spor programı yeterli olabilir.

Sigortacılar açısından risk değerlendirme aracı olarak kullanılacak hesaplama yöntemi, Telegraph Gazetesi'ne göre önümüzdeki haftadan itibaren halka açılacak. Uygulama sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi, hesaba inananlar da eleştirenler de mevcut.

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Yorumlar (2)
tövbekar 34:insan ölüm tarihini bilse huzuru kacar - her türlü sacma sapan islere kalkisabilir cok sakma mantiksiz hava raporu tahmini gibi öteye gecmez
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Zeynep Nursen:Tahmindir o sigortacıların menfaati icin ne alaka adamı saglık acısından hesaplarsın araba vurur ölür nerden bunu bileceksin de hesaba katacaksın
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