Dünya Hali yeni bölüm ne zaman? Dünya Hali 5. bölüm bugün var mı? Dünya Hali 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Dünya Hali bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Dünya Hali dizisi izlemek isteyen izleyiciler Dünya Hali yeni bölüm ne zaman, Dünya Hali 5. bölüm bugün var mı, Dünya Hali son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Dünya Hali bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Dünya Hali dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Dünya Hali yeni bölüm ne zaman, Dünya Hali bölüm bugün mü, Dünya Hali yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

DÜNYA HALİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan, Aşkına Karşılık Bulabilecek mi? Tüm uğraşlarına rağmen bir türlü Kıvılcım'ın kalbini kazanamayan Sinan oldukça mutsuzdur. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bu bölümde de Kıvılcım'ın evlilik düşünmediğini öğrenen Sinan depresyona girer. Mutsuz bir halde ne yapacağını bilemeyerek oradan oraya savrulan Sinan, çareyi gördüğü her kadına evlilik teklif etmekte bulacaktır. Cansız mankenleri bile sevgilim diye tanıtan Sinan'ın bu durumundan endişelenen Azim, arkadaşına farklı bir taktik önerir ve Kıvılcım ile arkadaş olmasını tavsiye eder. Sinan'ın Geçmesi Gereken Zorlu Testler Var Sinan'ın, Kıvılcım'la arkadaş olabilmesi için, Kıvılcım'ın en yakın arkadaşı Fulya'nın hazırladığı bazı testlerden geçmesi gerekmektedir. Gireceği bu testler kendisini çok ilginç durumların içerisinde bulmasına sebep olacaktır.