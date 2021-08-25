Dünya Hali neden yok? Dünya Hali hangi gün? Dünya Hali ne zaman? Dünya Hali bitti mi?

Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlar saat 20.00'de TRT 1'i açtıklarında Dünya Hali dizisiniz olmadığını fark etti. Peki, Dünya Hali neden yok? Dünya Hali hangi gün? Dünya Hali ne zaman?