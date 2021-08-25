Dünya Hali neden yok? Dünya Hali hangi gün? Dünya Hali ne zaman? Dünya Hali bitti mi?
Dünya Hali izlemek isteyen vatandaşlar saat 20.00'de TRT 1'i açtıklarında Dünya Hali dizisiniz olmadığını fark etti. Peki, Dünya Hali neden yok? Dünya Hali hangi gün? Dünya Hali ne zaman?
Son dönemde TRT 1'de izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan Dünya Hali'nin saat 20.00'de TRT 1'de olmadığını farketti. Vatandaşlar konuyla ilgili en çok "Dünya Hali neden yok? Dünya Hali hangi gün? Dünya Hali ne zaman?" sorularını aratmakta. Dünya Hali'nin yayınlanacağı saat ve tarihi haberimizde bulabilirsiniz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
DÜNYA HALİ NE ZAMAN?
TRT 1'in sevilen dizisi Dünya Hali'nin saatinde değişikliğe gidilmiştir. Çarşamba günleri saat 20.00'de yayınlanan dizi 25 Ağustos tarihinden itibaren saat 22.30'da TRT 1'de izleyicisiyle buluşacaktır.