Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?

TRT ekranlarında yeni başlayan yapımlardan biri olan Dünya Hali, konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topluyor. Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Peki, Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?