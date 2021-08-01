Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?
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Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?

Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?
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TRT ekranlarında yeni başlayan yapımlardan biri olan Dünya Hali, konusu ve oyuncularıyla büyük beğeni topluyor. Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Peki, Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli?

Dünya Hali Kıvılcım kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TRT1'in yeni absürd komedi dizisi olan Dünya Hali'nde Kıvılcım karakterine hayat veren Pelin Abay hakkında Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor.

DÜNYA HALİ KIVILCIM KİMDİR?

Dünya Hali dizisinin başrol oyuncularından olan Pelin Abay, Kıvılcım karakterini canlandırıyor.

PELİN ABAY KİMDİR?

7 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Abay, Türk dizi, reklam ve tiyatro oyuncusu olarak karşımıza çıkıyor.Pelin Abay, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan 2013 yılında tiyatro çalışmalarına başladı.

Vatanım Sensin dizisinde rol alan Abay, daha sonra Gülizar filminde Fatoş karakterini canlandırdı.

2019 yılında yayınlanmaya başlanan Zümrüdüanka ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu, Netflix dizisi olan Atiye'de de rol aldı.

Abay, 2021 yılında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmakta.

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Dünya Hali Kıvılcım kimdir? Kıvılcım'ı canlandıran Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, nereli? - Haberler
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