Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir?
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Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir?

Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Dünya Günü (Eart Day) tüm dünya çapında, çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan bir gündür. 22 Nisan Dünya Günü, Google tarafından doodle olunca günün önemi, tarihçesi ve ne olduğu hakkında araştırmalar başladı. Peki Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir? Detaylar haberimizde!

Dünya Günü (Eart Day) tüm dünya çapında, çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan bir gündür. 22 Nisan Dünya Günü, Google tarafından doodle olunca günün önemi, tarihçesi ve ne olduğu hakkında araştırmalar başladı. Peki Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir? Detaylar haberimizde!

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir?

22 Nisan Dünya Günü, dünyamızda karşı karşıya kaldığımız çevre sorunlarına dikkat çekmek, bu konu kapsamında etkinlikler düzenlemek ve dünyamızın güzelliğini koruyup farkındalık oluşturmak amacıyla dünya çapında kutlanan bir gündür.

DÜNYA GÜNÜ ÖNEMİ VE TARİHÇESİ NEDİR?

Dünya Günü nedir? 22 Nisan Google'da Dünya Günü (Earth Day) doodle oldu! Dünya Günü önemi ve tarihçesi nedir?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.[1] Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.

22 NİSAN GOOGLE'DA DÜNYA GÜNÜ (EARTH DAY) DOODLE OLDU!

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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