Dünya Günü ne zaman? Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?
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Dünya Günü ne zaman? Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Dünya Günü, 22 Nisan 1969 tarihinde, John McConnell tarafından, San Francisco'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında, dünyaya ve doğal güzelliklere karşı oluşan tehditlere dikkat çekmek için ortaya atıldı. Dünya Günü ne zaman uluslararası boyut kazandı?

21.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:28
Dünya Günü ne zaman? Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Amerikalı doğa aktivisti John McConnell'in fikir babası olduğu Dünya Günü, ilk olarak 1970 yılında 20 milyon kişinin katılımıyla kutlandı. 1990 yılında uluslararası anlamda, birçok etkinlikle ve sayısız ülkede düzenlenmeya başladı. Diğer yandan Paris İklim Anlaşması da Dünya Günü'nde imzalandı. İşte, Dünya Günü hakkında ayrıntılı bilgi...

DÜNYA GÜNÜ NE ZAMAN?

Çevre sorunlarına dikkat çekmek, dünya yaşamı ve güzelliklerinin farkına varmak için 22 Nisan günü Dünya Günü olarak kutlanıyor.

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Amerikalı barış aktivist John McConnell'in ortaya attığı Dünya Günü, çevreye ve doğaya dikkat çekilmesi, yaşanılan dünyanın sorunlarının dile getirilmesi, çözüme kavuşturulması amaçlanır. Bu doğrultuda her yıl 22 Nisan günü çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir.

DÜNYA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

22 Nisan Dünya Günü, 1969 yılında ilk olarak San Francisco'dadüzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak, karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıktı.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı olan 21 Mart'ı önerdi. Çevre sorunlarına büyük bir kitle ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçti. Kutlamalara 20 milyon kişi katıldı, birçok konferans ve sempozyum düzenlendi, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı.

DÜNYA GÜNÜ NE ZAMAN ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI?

Dünya Günü 1990'dan itibaren uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü. Farklı etkinliklerle geçen Dünya Günü'nün, 200'e yakın ülkedeki kutlamalarını Washington merkezli Earth Day Network organize ediyor.

İklim değişikliğine karşı mücadelede dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması da Dünya Günü'nün kutlandığı 22 Nisan 2016'da imzalandı.

DÜNYA GÜNÜ TÜRKİYE'DE NASIL KUTLANIYOR?

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), 22 Nisan Dünya Günü'nde Uluslararası Tek Dünya Kentleri Yarışması'nı düzenliyor. Yarışmada küresel ısınmanın eşiğini belli bir sınırda tutarak iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Yarışma, karbon ayak izini azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnci artırma için çalışmalar yürüten şehirleri öne çıkarıyor.

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