Dünya gündemine oturan kazı! Mezarın içindeki kesik başlı at manzarasını gören yetkililer, devlet büyüklerini aradı

Arkeoloji bilimi, insanları hayretler içerisinde bırakmaya devam ediyor. Almanya'da son olarak gerçekleştirilen bir kazı ise dünya gündemine oturdu.

1400 YIL ÖNCE GÖMÜLMÜŞ

Knittlingen kasabasında eski bir mezarlıkta, başsız bir atın yanına gömülen bir adamın iskeleti bulundu. Arkeologların 1400 yıl önce gömüldüğünü tespit ettiği adam, muhtemelen hayattayken atın sahibi veya binicisiydi.

FRANK KRALLIĞI KURULMUŞTU

O dönemde Alman kasabası, Merovenj hanedanının yönetimindeydi. Sal Franklarının soyundan gelen Merovenj kralları 454'ten itibaren Galya'yı parça parça ele geçirmiş ve bir Frank krallığı kurmuştu.

HANEDAN KRALLARINA HİZMET ETMİŞ

Hanedan, 476 ve 750 arasında Fransa ve Orta Avrupa'da geniş bir bölgede hüküm sürmüştü. Arkeologlar, kalıntıları bulunan adamın hayatı boyunca hanedanın krallarına hizmet ettiğini düşünüyor. Stuttgart Bölge Konseyi'nin Anıtları Koruma Dairesi'nde çalışan ve keşfin ardındaki araştırma ekibinde görev alan Folke Damminger, "Merovenj krallarının en tepede olduğu bir komuta zincirindeydi" dedi.

"CENAZE TÖRENİNİN BİR PARÇASI OLABİLİR"

Livescience'a konuşan Damminger, "Neden başsız bir atın yanına gömüldüğü açık değil. Ancak atın başının kesilmesi büyük ihtimalle cenaze töreninin bir parçasıydı" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu törenin bir işlevi de merhumun eski statüsünü sergileme ve haleflerinin bu statüyü sürdürme iddiasını ortaya koymaktı."

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