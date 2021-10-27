Geyiğin çaresiz anları! Kutup ayısı pençeleriyle kavradığı rakibini 60 saniyede boğarak öldürdü

İyi yüzmeleriyle bilinen rengeyiklerinden biri bu sefer rakibinden kaçamadı. Su içerisinde kutup ayısına yakalanan geyik, verdiği tüm mücadeleye rağmen yem olmaktan kurtulamadı.

GEYİĞİN KAÇMASI ÇARE ETMEDİ

Polonya'daki Gdansk Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Ağustos 2020'de gözlem yapmak için Norveç'in Svalbard takımadalarındaki Polonya Kutup İstasyonu'nda toplandı.

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre Biyolog Izabela Kulaszewicz liderliğindeki ekip, yakınlarda bir kutup ayısı görüldüğüne dair bildirim aldıktan sonra hemen hayvanın yanına gitti. Yaklaşık 100 metre ötede tombul bir dişi havayı kokluyor ve kıyıya doğru yürüyordu. Kısa bir süre sonra kıyı şeridindeki rengeyiklerine koşmaya başlamıştı.

1 DAKİKADA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Bir geyiği gözüne kestiren kutup ayısı, sonunda onun peşinden gitti ve denize 25 metre kala pençelerini rengeyiğinin sırtına batırmayı başardı. Hayvanın boynunu ısıran yırtıcı, onu suya sürükledi ve su altında tutarak 1 dakika içinde öldürdü. Araştırma istasyonundakiler bu esnada olan biteni videoya kaydetti ve kutup ayılarının rengeyiği yediğini gösteren ilk kanıtı elde etti. Bu hayvanların rengeyiklerini avladığı uzun zamandır varsayılıyordu ama hiç görülmemişti.

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