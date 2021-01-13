Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti

13.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:26
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 92 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 92 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 92 milyon 9 bin 660'a yükseldi.

ABD, 23 milyon 368 bin 225 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 495 bin 816 ile Hindistan, 8 milyon 195 bin 637 ile Brezilya, 3 milyon 448 bin 203 ile Rusya, 3 milyon 164 bin 51 ile İngiltere, 2 milyon 806 bin 590 ile Fransa, 2 milyon 346 bin 285 ile Türkiye, 2 milyon 303 bin 263 ile İtalya, 2 milyon 137 bin 220 ile İspanya, 1 milyon 957 bin 492 ile Almanya, 1 milyon 816 bin 82 ile Kolombiya, 1 milyon 744 bin 704 ile Arjantin, 1 milyon 556 bin 28 ile Meksika, 1 milyon 395 bin 779 ile Polonya, 1 milyon 299 bin 22 ile İran, 1 milyon 259 bin 748 ile Güney Afrika, 1 milyon 124 bin 430 ile Ukrayna ve 1 milyon 40 bin 231 ile Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 970 bin 95 kişi yaşamını yitirdi, 65 milyon 822 bin 734 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlker Başbuğ Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Eser Yenenler Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Türk İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 92 milyonu geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 08:30:55. #1.14#
title