Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 900 bini geçti
27.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:38

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 900 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 900 bin 319 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (122 bin 675), İspanya (120 bin 832), Almanya (114 bin 500), Çin (77 bin 474), İran (70 bin 933), İtalya (66 bin 624) ve Fransa (44 bin 903) oldu.

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 33 bin 791'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 29 bin 323'e ulaşırken, 209 bin 227 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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