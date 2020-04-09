Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Almanya, İtalya, Dünya

Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı 1,5 milyonu geçti.

09.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:39
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı 1,5 milyonu geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı 1 milyon 519 bin 484'e yükseldi. ABD'de 435 bin 160, İspanya'da148 bin 220, İtalya'da 139 bin 422, Almanya'da 113 bin 296, Fransa'da 112 bin 950 kişide virüs tespit edildi.

330 BİNDEN FAZLA KİŞİ TEDAVİ EDİLDİ

Bugüne kadar virüs tespit edilen 330 bin 916 kişi tedavi edildi. Enfekte kişi sayısı en yüksek olan ülkelerden Çin'de 77 bin 370, İspanya'da 48 bin 21, Almanya'da 46 bin 300, İtalya'da 26 bin 491, ABD'de 22 bin 891 kişi tedavi edildi.

DÜNYA GENELİNDE 88 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 88 bin 549'a yükselirken en fazla ölüm 17 bin 669 ile İtalya'da gerçekleşti. İtalya'yı 14 bin 797 ile ABD takip ediyor.


Kaynak: DHA

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Dünya Manşet

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