Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı

30.09.2019 15:37

Küçük Kadınlar dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Fulya Zenginer, 1 buçuk yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile dün akşam dünya evine girdi. 19 yıl önce babasını 1 yıl önce de annesi kaybeden oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

PAYLAŞIMIYLA HERKESİ DUYGULANDIRDI

Grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen güzel oyuncu, 19 yıl önce babasını kaybetti. Zenginer, annesini de geçtiğimiz sene kalp krizi nedeniyle kaybetti. Yaşadığı bu acılardan dolayı düğün yapmak istemeyen Zenginer, bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Heyy. Şu arkada sarılan bizin Küntay'ımın annesi ve ben. Bunu şimdi bir videodan kestim. Şansa denk gelmişiz. Gönül'üm (Annesi) yanımda olmayacağı için düğün yapmak istememiştim, babamın yokluğuna alışmıştım ama annemin yokluğuna alışamadım.

Neyse onların (Evren anne ve babamın) gözlerine baktım ve bu düğün olmalı dedim... İyi ki de demişim harika bir gündür. Aynı kandan olmaya gerek yok koca bir ailem olduğunu bir kez daha gördüm. Ve siz, sizinle paylaşmak, mesajlarınızı okumak çok özeldi, teşekkürler. Daha güzelleri sizin olsun."