Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı

İrlanda merkezli bir giyim şirketinde çalışan ve daha sonra işten ayrılan @kdr1995 adlı TikTok kullanıcısı sosyal medya hesabından, çalıştığı dönemde başına gelenleri anlattı. @kdr1995, mağazada reyon görevlisi olarak faaliyet gösterdiğini ve çok zor günler geçirdiğini ifade etti.

"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI BIRAKIP GİDİYORLARDI"

Bazı müşterilerin hırsızlık için soyunma kabinlerinde iç çamaşırlarını bıraktığını belirten genç kız, "Hırsızlık için gerçekten de alçalmış yöntemler kullanıyorlardı. Biz çalışırken bizden yeni iç çamaşırları isteyip bunları içeride giyiyorlardı ve sonra eski iç çamaşırlarını kabinde bırakıp oradan ayrılıyorlardı" dedi.

DİĞER ÇALIŞANLAR DA YAŞADIKLARINI ANLATTI

@kdr1995 adlı TikTok kullanıcısının yayınladığı videodan sonra aynı şirket bünyesinde çalışan çok sayıda mağaza çalışanı da müşterilerle yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Çalışanlar, ayrıca bazı müşterilerin kaba tavırlarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

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