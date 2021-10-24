Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı - Haberler
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Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

TikTok kullanıcısı genç kız, çalıştığı eski mağazada yaşadıklarını anlatan bir video çekti. Eski mağaza çalışanı, kadınların iç çamaşırı çalmak için soyunma odalarında kirli iç çamaşırlarını bırakıp yenilerini giydiğini söyledi. Genç kız, soyunma odalarından her gün onlarca iç çamaşırı topladıklarını dile getirdi.

İrlanda merkezli bir giyim şirketinde çalışan ve daha sonra işten ayrılan @kdr1995 adlı TikTok kullanıcısı sosyal medya hesabından, çalıştığı dönemde başına gelenleri anlattı. @kdr1995, mağazada reyon görevlisi olarak faaliyet gösterdiğini ve çok zor günler geçirdiğini ifade etti.

"KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI BIRAKIP GİDİYORLARDI"

Bazı müşterilerin hırsızlık için soyunma kabinlerinde iç çamaşırlarını bıraktığını belirten genç kız, "Hırsızlık için gerçekten de alçalmış yöntemler kullanıyorlardı. Biz çalışırken bizden yeni iç çamaşırları isteyip bunları içeride giyiyorlardı ve sonra eski iç çamaşırlarını kabinde bırakıp oradan ayrılıyorlardı" dedi.

DİĞER ÇALIŞANLAR DA YAŞADIKLARINI ANLATTI

@kdr1995 adlı TikTok kullanıcısının yayınladığı videodan sonra aynı şirket bünyesinde çalışan çok sayıda mağaza çalışanı da müşterilerle yaşadıkları ilginç olayları anlattı. Çalışanlar, ayrıca bazı müşterilerin kaba tavırlarından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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