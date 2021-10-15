Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, yakalandığı enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Clinton'un hastalığının koronavirüsle bir bağlantısı olmadığı ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Eski Abd Başkanı Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Açıklamada, Clinton'ın yakın gözlem ve antibiyotik tedavisi için hastanede tutulduğuna işaret edilerek, "2 günlük tedavinin ardından Clinton'ın kan değerleri düzeliyor ve antibiyotiklere iyi cevap veriyor." bilgisi paylaşıldı.

ÖNLEM AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA

California'daki hastane ekiplerinin Clinton'ın New York'taki sağlık ekibiyle yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, "Clinton'ın yakın zamanda evine döneceğini umuyoruz." ifadesine yer verildi. Öte yandan Amerikan basınına konuşan bazı kaynaklar, Clinton'ın sepsis nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve önlem amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu kaydetti.

1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42. başkanlığı görevini üstlenen Clinton, başkan seçilmeden önce de 12 yıl Arkansas Valisi olarak görev yapmıştı.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
ABD, Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu

ABD, Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu

 Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız

Yunanistan'dan ABD anlaşması sonrası küstah tehdit: Ege ve Akdeniz'de savaşa hazırız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmet Uçma Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin İdo Tatlıses Kubilay Aka Işıl Sergen
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski ABD Başkanı Bill Clinton hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 08:55:25. #1.11#