SANATÇI METİN ŞENTÜRK, VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN'I ZİYARET ETTİ
Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın daveti üzerine Engelliler Günü'ne özel konser vermek için İlimize gelen ünlü Sanatçı Metin Şentürk, konser öncesi Vali Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın daveti üzerine Engelliler Günü'ne özel konser vermek için İlimize gelen ünlü Sanatçı Metin Şentürk, konser öncesi Vali Pehlivan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret vesilesiyle çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
Habermetre - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet