Dünya Engelli Dalış Rekortmeninin Hayatı Belgesel Oluyor

Dünya engelli dalış rekortmeni sporcu Cem Esmeray'ın hayatının ele alındığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapılacak "Uğur Böceği Etkisi, Diriliş" isimli biyografi belgeselinin çekimleri başladı.



Ayvalık ilçesindeki bir hastanede kamera karşısına geçen ortopedik engelli sporcu Cem Esmeray (31), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ödenek bulunması durumunda, belgesel için Uluslararası Dalış Federasyonu hakem ve temsilci heyetiyle de röportaj yapmayı planladıklarını söyledi.



Engelli bireylere dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Cem Esmeray, "Arkadaşlarımın engellerini nasıl yenebileceklerini, en aza indirgeyebileceklerini, hayatımın akışını bu belgeselle görselleştirerek, bilinmesini sağlayacağım. İleride daha farklı çalışmalarımız da olacak." diye konuştu.



Görüntü yönetmeni Demirhan Görgülü de engelli bir sporcunun biyografi belgeselini çekmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan gurur ve onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.