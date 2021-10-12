Dünyayı ayağa kaldıran olay! Uzaydan kesik kesik gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırılıyor
Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından tespit edilen gizemli sinyaller, uzmanları teyakkuza geçirdi. Samanyolu'ndaki 'astronomik bir kaynaktan' geldiğini düşünülen sinyallerin gizemini çözmek için yoğun çaba sarf ediliyor.
Bilim insanları, Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından Samanyolu'ndan geldiği belirlenen gizemli sinyallerin kime ait olduğunu çözmek için hummalı bir çalışma başlattı. Uzmanların, 'astronomik bir kaynaktan' geldiğini düşündüğü sinyallerin, uzaylılara ait olduğunu söyleyenler de var ancak henüz net bir bilgi yok.
Uzmanlar, sinyalin haftalarca düzensiz aralıklarla yanıp söndüğünü, aniden kapandığını, sonra yeniden açıldığını belirtirken, daha önce tanımlanan herhangi bir uzay nesnesinden farklı olduğunu açıkladı.
Tanımlanamayan radyo sinyallerinin 2 yılda 17'den fazla kez belirdiği ifade edildi. Sydney Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'nden Profesör Tara Murphy, "2020 ve 2021 boyunca Değişkenler ve Yavaş Geçişler (VAST) olarak bilinen bir projeyle olağandışı yeni nesneler bulmak için ASKAP ile gökyüzünü araştırıyoruz" dedi.
Murphy, "Galaksinin merkezine doğru baktığımızda, adını koordinatlarından alan ASKAP J173608.2-321635'i bulduk. Bu nesne benzersizdi, görünmez olarak başladı, parladı, soldu ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bu davranış olağanüstü çünkü daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık" diye konuştu.
Ancak Murphy, İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, sinyallerin uzaylı bir yaşam formundan gelemeyeceğini düşündüklerini söyledi. Murphy, "Astronomik bir kaynaktan geldiklerini bildiğimiz birçok özelliği var" dedi.