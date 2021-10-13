Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. doz aşı tepkisi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor - Haberler
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Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. doz aşı tepkisi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da nüfusun sadece yüzde 7'sinin aşılı olduğuna dikkat çekerek, diğer ülkelerde 3. doz takviye aşılarının dağıtılmasının adaletsizlik ve düşüncesizlik olduğunu söyleyerek acilen durdurulmasını istedi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus'a göre, Afrika genelinde aşılar hala gecikirken ve yalnızca bazı insanlar tek doz aşı olabilmişken bazı ülkelerde koronavirüs takviye aşıları dağıtmak oldukça adaletsiz.

''AHLAKSIZ, HAKSIZ VE ADALETSİZ''

Salı günü CNN International'dan Becky Anderson'a bir demeç veren Ghebreyesus, birçok ülkenin Delta varyantına karşı takviye aşı kararı almasını sert bir dille eleştirdi. Ghebreyesus, "Ahlaksız, haksız ve adaletsiz olduğunu düşünüyorum ve derhal bu kararın durdurulmasını istiyorum. Güçlendiricilere başlamak gerçekten küresel bir topluluk olarak yapabileceğimiz en kötü şey. Bu adaletsiz ve aynı zamanda adil değil. Pandemiyi hiçbir üretim kapasitesine sahip olmayan kıtayı görmezden gelerek durduramayacağız'' şeklinde konuştu.

DSÖ ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

Dsö, bağışıklığı baskılanmış insanlar için ek bir aşı dozu önerdi, ancak dünyanın daha fazla kısmı ilk tur koronavirüs aşılarıyla aşılanana kadar destekleyici aşıların yaygın olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Tedros, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Okyanusya'nın hepsinin nüfuslarının %50'sinden fazlasına tek bir aşı dozu uyguladığını, oysa Afrika nüfusunun sadece %7'sinin bir doz aldığını söyledi. Eylül ayında, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), belirli insanlar için Pfizer aşısının destekleyici dozlarını onayladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 3. doz aşı tepkisi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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