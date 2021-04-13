Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu şarkı sözleri! Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu dinle!
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Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu şarkı sözleri! Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu dinle!

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Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu şarkı sözleri! Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu dinle!

Barış Manço tarafından bestelenen, sevilen müzik Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu şarkı sözleri! Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu dinle!

Barış Manço tarafından bestelenen, sevilen müzik Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu şarkı sözleri! Dünya Dönüyor Dostlar Ben Dönmüşüm Çok Mu dinle!

DÜNYA DÖNÜYOR DOSTLAR BEN DÖNMÜŞÜM ÇOK MU ŞARKI SÖZLERİ

Ali yazar, Veli bozar

(Küp suyunu çeker azar azar)

(Ali yazar, Veli bozar)

(Küp suyunu çeker azar azar)

Of ooff

Gözümde yaş görseler

"Erkek ağlar mı?" derler

Gökler ağlıyor dostlar

Ben ağlamışım çok mu?

Rahmet yağarken dostlar

Ben ıslanmışım çok mu?

Ali yazar, Veli bozar

Küp suyunu çeker azar azar

Üzülmüşüm, neye yarar

Keskin sirke küpüne zarar

Of ooff

Bir gün dönsem sözümden

Düşerim dost gözünden

Dünya dönüyor dostlar

Bir sözden dönsem çok mu?

Devran dönüyor dostlar

Ben dönmüşüm çok mu?

Ali yazar, Veli bozar

Küp suyunu çeker azar azar

Üzülmüşüm, neye yarar

Keskin sirke küpüne zarar

Of ooff

Barış yolun sonunda

Yürü demek boşuna

Hayat duruyor dostlar

Ben durmuşum çok mu?

Yaşam bitiyor dostlar

Ben bitmişim çok mu?

Ali yazar, Veli bozar

Küp suyunu çeker azar azar

Üzülmüşüm, neye yarar

Keskin sirke küpüne zarar

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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