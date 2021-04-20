Dünya Doktorları Derneği, Suriye'ye 7 tır tıbbi yardım gönderdi

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye'ye 7 tır ilaç ve tıbbi yardım sevkiyatını tamamladı.

Dünya Doktorları Derneği (DDD), Suriye'ye 7 tır ilaç ve tıbbi yardım sevkiyatını tamamladı.

Gönderilen sağlık malzemesi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından etkilenen sivillerin tedavilerinde kullanılacak.

DDD, yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) finansmanıyla iç savaşın sürdüğü ülkeye gönderilen sağlık yardımlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan testler, çeşitli antibiyotikler, çocuklarla hamile kadınların tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ile Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Afrin'de, DDD'nin birinci basamak 12 kliniğinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Yerinden edilen hastalar için kullanılmak üzere 22 milyon lira değerinde 7 Tır ilaç ve çeşitli tıbbi malzeme Hatay ilinde Afrin'e açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısından Suriye'ye gönderildi. Gönderilen ilaçlar, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan insanların tedavilerinde kullanılacak." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de 10 yılı aşkın süredir büyük bir insanlık dramının yaşandığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DDD olarak yaraların sarılmasına destek oluyoruz. Bölgede yaptığımız sağlık hizmetleri sayesinde Suriyeliler, desteklerle kendi topraklarında sağlık hizmeti alabiliyor. Bu sayede başta sınır illeri olmak üzere Türkiye'deki hastanelerde yoğunluklarının azalmasına katkı sağlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu