Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı

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Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu - Haberler | Güncel

Dünya Doktorları Derneği (DDD) ve Al-Ameen İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin kuzeybatısında Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşılama uygulamasına başladı.

Dünya Doktorları Derneği (DDD) ve Al-Ameen İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin kuzeybatısında Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşılama uygulamasına başladı.

Dünya Doktorları Derneği Afrin saha yöneticisi Koray Talipler, AA muhabirine, 2018'den bu yana Afrin ilçe merkezinde sağlık alanında çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Son olarak, Afrin'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında AstraZeneca aşısını bölge halkına uyguladıklarını belirten Talipler, "Afrin'deki kliniğimizde, ilk etapta kronik hastalığı bulunan ve 50 yaş üstü sivilleri aşılamaya başladık."dedi

Talibler, "Afrin'deki kliniğimizde aşılama faaliyetlerine başladık. Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında bulunan Suriye aşılama gurubu ve El Emin Derneği işbirliğiyle aşılama işlemlerini yürütmekteyiz." ifadesini kullandı.

(DDD) Afrin kliniğinde çalışan Zübeyir Hadid de başlattıkları aşılama programında şu ana kadar 150 kronik hastayı aşıladıklarını söyledi.

Hadid, "İlk etapta 1500 kişiyi aşılayarak bölge halkının aşılanmasına destek olacağız." dedi.

Afrinli 55 yaşındaki Üm Halil de, " Kronik rahatsızlığım var. Kovid-19 aşısı olmak için geldim. Katkı sağlayan çok teşekkür ederim."diye konuştu.

Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı
Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı
Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı
Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı
Dünya Doktorları Derneği, Afrin'de Kovid-19'a karşı aşı uygulamasına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu

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