Avusturalya'da deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı - Haberler
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Avusturalya'da deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Avusturalya'da deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı

Avustralya'daki bir kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını harekete geçirdi. Bazı uzmanlar bunun bir taş balığı olduğunu savunurken, bazıları ise balinalar tarafından üretilmiş olabileceğini savunuyor. Ancak yaratığın ismi ve nereden geldiği henüz belli değil.

Avustralya'daki bir sahil kıyısına vuran gizemli yaratık bilim camiasında büyük şaşkınlığa neden oldu. Deniz kenarındaki vatandaşlar tarafından fark edilen yaratık, bilim insanlarını harekete geçirdi. Yaratığı inceleyen bazı bilim insanları, bunun insanları kısa sürede öldürme yeteneğine sahip olan taş balığı olduğunu savunuyor.

DİĞER GÖRÜŞ BALİNALARLA İLGİLİ

Yaratıkla ilgili bir diğer teori ise balinalarla ilgili. Uzmanlar, bu yaratığın sperm balinaları tarafından üretilmiş olabileceğini savunuyor. Ya da bir balina ile köpek balığının vücudunun parçası olabileceği görüşü öne atılıyor. Tüm bu varsayımlara rağmen bilim dünyasını hareketlendiren yaratık için kesin bir tanı konmuş değil.

DENİZ DIŞINDAN DA ATILMIŞ OLABİLİR

Yaratıkla ilgili üçüncü bir görüş ise deniz canlısı olmayacağı yönünde. Bu görüşü savunanlar, yaratığın dışarıdan denize atılmış olduğunu savunuyor. Çevredeki vatandaşlar da garip yaratığın yanına kadar giderek fotoğrafını çekti. Uzmanların önümüzdeki günlerde yaratıkla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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