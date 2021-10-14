Avusturalya'da deniz kıyısına vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı

Avustralya'daki bir sahil kıyısına vuran gizemli yaratık bilim camiasında büyük şaşkınlığa neden oldu. Deniz kenarındaki vatandaşlar tarafından fark edilen yaratık, bilim insanlarını harekete geçirdi. Yaratığı inceleyen bazı bilim insanları, bunun insanları kısa sürede öldürme yeteneğine sahip olan taş balığı olduğunu savunuyor.

DİĞER GÖRÜŞ BALİNALARLA İLGİLİ

Yaratıkla ilgili bir diğer teori ise balinalarla ilgili. Uzmanlar, bu yaratığın sperm balinaları tarafından üretilmiş olabileceğini savunuyor. Ya da bir balina ile köpek balığının vücudunun parçası olabileceği görüşü öne atılıyor. Tüm bu varsayımlara rağmen bilim dünyasını hareketlendiren yaratık için kesin bir tanı konmuş değil.

DENİZ DIŞINDAN DA ATILMIŞ OLABİLİR

Yaratıkla ilgili üçüncü bir görüş ise deniz canlısı olmayacağı yönünde. Bu görüşü savunanlar, yaratığın dışarıdan denize atılmış olduğunu savunuyor. Çevredeki vatandaşlar da garip yaratığın yanına kadar giderek fotoğrafını çekti. Uzmanların önümüzdeki günlerde yaratıkla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

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