Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?
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Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?

Her yıl 29 Nisan, Dünya Dans Günü olarak kutlanıyor. 1982'den bu yana kutlanan bu özel günde Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır gibi soruların da yanıtları merak ediliyor.

Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?
29.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:26

1982 yılından bu yana kutlanan Dünya Dans Günü, özel etkinliklerle her yıl kutlanıyor. Bu yıl oline ortamda kutlanan bu özel günde Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır gibi sorular da merak edildi.

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDİR?

Dünya Dans Günü veya Uluslararası Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı STK Uluslararası Dans Komitesi tarafından 1982 yılında tanıtılmıştır ve her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır. Tarih, modern balenin yaratıcısı Jean-Georges Noverre (1727-1810)'nin doğum günü anısına ITI Uluslararası Dans Komitesi tarafından belirlenmiştir.

DÜNYA DANS GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Dünya Dans Günü her yıl 29 Nisan'da kutlanmaktadır.

Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?

DÜNYA DANS GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

Her yıl, olağanüstü bir koreograf veya dansçı dünyada dolaşan bir mesaj vermeleri için davet edilir. Bu kişiler World Dance Alliance ve ITI Uluslararası Dans Komitesi iş birliği ile Uluslararası Dans Günü kurucu kurumu tarafından seçilir.

"Uluslararası Dans Günü Mesajı" nın hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil olan Dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, bu sanatın evrenselliği içinde eğlenmek ve kutlamaktır.

Dünya Dans Günü nedir? Dünya Dans Günü ne zaman? Dünya Dans Günü nasıl kutlanır?

DÜNYA DANS GÜNÜ NEDEN 29 NİSAN'DA KUTLANIYOR?

Dünya Dans Günü'nün 29 Nisan'da kutlanmasının nedeni ise modern balenin atası olarak kabul gören ünlü balet Jean-Georges Noverre'in doğum günü olması.

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