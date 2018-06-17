Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, "Dünyadaki kaynakların bir sınırı var ve sınırları aşmaya başladık. Dünya çölleşme tehdidi altında." ifadelerini kullandı.

Kubalı, Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan çevresel sorunlara dikkat çekti.

Çölleşmenin küresel ölçekte açlık ve göç gibi sorunların önemli bir nedeni olduğunu ifade eden Kubalı, "Çölleşme, doğanın tahribatı, kaynakların bilinçsizce ve aşırı kullanımı, ormanların yok edilmesi, erozyon, meraların bozulması, su kaynaklarının tüketilmesi, aşırı otlatma, yanlış tarım uygulamaları, verimli toprakların tarım dışı amaçlarla kullanılması, çevreyi dikkate alınmadan yapılan yatırımlar, çarpık kentleşme… Tümü birbiriyle ilintili." açıklamasında bulundu.

Kubalı, hayati öneme sahip kaynakların hızla tükendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyadaki kaynakların bir sınırı var ve sınırları aşmaya başladık. Dünya çölleşme tehdidi altında. Çölleşen alanlar 3,6 milyar hektara ulaşmış. Yani dünya topraklarının yüzde 24'ü. Her yıl 12 milyon hektar toprağı kaybediyoruz. Ormanlar yok oluyor. Her yıl 15 milyar ağaç kesiliyor. 1990-2015 yılları dünya nüfusu artarken ekilebilir araziler hızla azalıyor. Orman kaybı 129 milyon hektar. Canlı türleri yok oluyor. Bitkisel endemik türler tükenme noktasında. Küresel ısınmaya karşı alınan önlemler yetersiz. Türkiye topraklarının yüzde 48'i çölleşme riski altında. Son 40 yılda sulak alanlarımızın yarısını yitirdik. Akarsuları, gölleri kurutmakla kalmıyoruz, kirletiyoruz da. Türkiye'nin tatlı su kaynaklarının yüzde 76'sı kirli. Nehirlerimiz kanalizasyona dönüşme riski altında."

Mera ve çayır alanları ile tarım arazilerinin azaldığına erozyon tehdidinin ise arttığına dikkat çeken Vali Yardımcısı Kubalı, toprağı korumanın yaşamı korumak olduğunu hatırlattı.