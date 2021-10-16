Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat yürümek, kanseri bertaraf ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat yürümek, kanseri bertaraf ediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat yürümek, kanseri bertaraf ediyor

Doktorlar, son dönemde artış gösteren kanser vakalarına karşın vatandaşları uyarıyor. Uzmanlara göre günde en az 5 saat hareket etmek, tüm kanser türlerinden ciddi oranda koruyor. Çalışmada, yüzde 16 ile en çok mide kanseri hastalarında hareketsizlik görüldü.

Yeni çağ'ın "veba"sı olarak adlandırılan kanserle ilgili her gün yeni araştırmalar gerçekleştiriliyor. Medicine & Science in Sports & Exercise bülteninde yayımlanan bir araştırmada, hareketsizlik ve kanser arasındaki ilişki gözler önüne serildi. Raporda, günde en az 5 saat hareketin 46 bin kanser vakasının önüne geçebileceği detayı yer aldı.

KADINLARDA DAHA ETKİLİ

Bilim insanları, 30 yaş ve üstü yetişkinlerde 2013'den 2016'ya kadar görülen kanser vakalarını inceledi. Sonuçlara göre vakaların yüzde 3'ü kesinlikle hareketsizlikle ilgili. Bu sayı erkeklerde 14 bin 277'ken, hareketsizliğin de etkisiyle kansere yakalanan kadınların sayısı 32 bin 89.

EN ÇOK MİDE KANSERİ

Çalışmanın yazarları arasında yer alan Halk Sağlığı Uzmanı olan Adair Minihan, hareketsizliğin en çok mide kanserini tetiklediğini belirterek şunları söyledi:

"Kanser bölgelerine (meme, uterus, kolon, mide, böbrek, yemek borusu adenokarsinomu ve mesane) göre fiziksel hareketsizliğe atfedilebilen kanser vakası sayısının tahmin edildiği ilk araştırma. Belli kanser bölgelerine odaklanıldığında veriler, mide kanserlerinin yüzde 16,9'unun, uterus kanserlerinin yüzde 11,9'unun, böbrek kanserlerinin yüzde 11'inin, kolon kanserlerinin yüzde 9,3'ünün, yemek borusu kanserlerinin yüzde 8,1'inin, kadınlardaki meme kanserlerinin yüzde 6,5'inin ve mesane kanserlerinin %3,9'unun egzersiz eksikliğiyle bağlantılı olduğunu gösteriyor"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu Fuat Oktay
Magazin Kubilay Aka Amelia Hamlin
Spor Schumacher Lewis Hamilton Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çarpıcı araştırma sonuçlandı! Günde sadece 5 saat yürümek, kanseri bertaraf ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:36:24. #1.13#