Dünya bu zirveyi bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzakereler öncesi Putin'i barışa davet edecek

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Savaş nedeniyle başta Avrupa olmak üzere Türkiye'de de benzin fiyatlarında ciddi bir yükselmeye meydana geldi. Savaşın sonuçlarının dünya ekonomisi üzerinde ağır şekilde hissedilmesinin ardından iki ülke ile de yakın ilişkileri bulunan Türk diplomasisi harekete geçti.

DÜNYA BU ZİRVEYİ BEKLİYORDU

Hem Ukrayna hem de Rusya'nın diploması anlamındaki tavrını merakla beklediği Türkiye, ısrarla barıştan yana tavır almıştı. Türkiye'nin bu tutumu NATO ve Avrupa ülkelerine de umut verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bugün gerçekleştirilecek görüşme merakla bekleniyordu.

TÜRKİYE, İYİ İLİŞKİLERİ DEVREYE SOKACAK

İki ülke ile de diplomatik ilişkileri iyi olan ve iki ülke ile birden görüşme olanağına sahip nadir ülkelerden biri olması nedeniyle önemli konumda bulunan Türkiye'nin barış konusunda iyi ilişkileri devreye sokacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarınki müzakereler öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'i barışa davet edecek.

TÜRKİYE ÖNEMLİ MADDELER ÖNE SÜRECEK

Öte yandan görüşmeyle ilgili elde edilen bir diğer önemli detay ise Türkiye tarafından yapılan hazırlık. İddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmayları tarafından detaylıca hazırlanan bir rapor Erdoğan'a sunuldu. Söz konusu raporda, iki ülke arasındaki savaşın neden bitmesi gerektiği yönünde bilgilerin yer aldığı belirtildi.