Dünya bu kareyi konuşuyor! Pantolonunu ters giyen Trump, alay konusu oldu

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, aylar sonra kamera karşısına geçti. Eski başkanın pantolonunda fermuarının olmaması, 'pantolonunu ters giydiği' iddialarını gündeme getirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

4 yıllık başkanlığı boyunca neredeyse yaptığı her açıklama ile gündem olmayı başaran Donald Trump yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Aylar sonra kameralar karşısına geçen eski başkan 'pantolonunu ters giydi' iddiası ile gündeme geldi.

PANTOLONDA FERMUAR YERİ YOK

Kuzey Carolina'da Cumhuriyetçi Parti mitingine katılan Trump'ın pantolonundaki gariplik dikkatli gözlerden kaçmadı. Pantolonda fermuar yerinin görünmediğini fark eden onlarca kişi bu fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral oldu.

TRUMP'I 90'LARIN RAPÇİ GRUBUNA BENZETTİLER

Bu görüntüler pantolonlarını ters giymesiyle ünlenen 90'ların hip-hop ikilisi Kriss Kross'u yeniden gündeme getirdi. Pek çok kullanıcı Trump'ı Kriss Kross'a benzetti.

Kriss Kross

ELASTİK BELLİ PANTOLON GİYMİŞ OLABİLİR

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu görüntünün nedeni Trump'ın elastik belli pull-up pantolon giymiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir.