Dünya bu adamı konuşuyor! Yılda 300 gün uyuyor, ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
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Dünya bu adamı konuşuyor! Yılda 300 gün uyuyor, ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Hindistan'ın Nagaur şehrinde 42 yaşındaki bir adam, nadir görülen bir uyku bozukluğu hastalığı nedeniyle yılda 300 gün uyuyor. Uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuyan adam, ailesi tarafından uyku esnasında yıkanıp besleniyor.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Nagaur şehrinde 42 yaşındaki Purkharam isimli Hint, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yılda 300 gün uyuyor.

UYKUYA DALDIĞINDA 20 İLA 25 GÜN KESİNTİSİZ UYUYOR

23 yıl önce eksen hipersomnisi olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam'ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu belirtildi.

UYURKEN AİLESİ YIKIYOR VE BESLİYOR

NTV'nin aktardığına göre, Bhadwa köyünde yaşayan 42 yaşındaki Purkharam'ın, uykuya daldıktan sonra kesintisiz uyuduğu için ailesinin onu uyurken yıkadığı ve beslediği bildirildi.

Dünya bu adamı konuşuyor! Yılda 300 gün uyuyor, ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor

BAKKAL DÜKKANINI AYDA SADECE 5 GÜN AÇABİLİYOR

Purkharam, kesintisiz 25 gün uyuduğu için işlettiği bakkal dükkanını ayda sadece 5 gün açabiliyor. 23 yıl önce 15 saat kesintisiz uyuyarak başlayan ve ailesi tarafından uyandırma zorluğu çekilen Hindistanlı, doktora gittikten sonra nadir görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıkarken, uyuma süresi her geçen gün arttı.

ÇOĞU ZAMAN YORGUN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Purkharam, tedavi görmesine ve aşırı uyumasına rağmen vücudunun çoğu zaman yorgun olduğunu ve üretkenliğinin neredeyse sıfır olduğunu söyledi. Ayrıca şiddetli baş ağrıları gibi birçok semptom gösterdiğinin altını çizdi.

Dünya bu adamı konuşuyor! Yılda 300 gün uyuyor, ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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