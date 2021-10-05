"Benimle evlenir misin?" yazılı pankart taşıyan uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kanada'da sürpriz bir evlilik teklifi seremonisi korkunç bir kazayla son buldu. Cumartesi günü "Benimle evlenir misin?" pankartı taşıyan 1974 tipi Cessna 172 tipi uçak, saat 18.00 sıralarında Kanada'nın Monteal kentindeki Parc Dieppe'de bir müzik festivalinin düzenlendiği yerin yakınlarında düştü. Uçağın festival alanına düşmemesi olası bir felaketin önüne geçti.

PİLOT KURTULDU, 1 KİŞİ ÖLDÜ

Uçağın pilotunun hava reklam ajansı Aerogram'ın sahibi Gian Piero Ciambella olduğu belirlenirken, ölen yolcunun evlilik teklif eden kişi olup olmadığı netlik kazanmadı.

Görgü tanığı Laurel Scala, uçağın düşmeden kısa bir süre önce pankartı dalgalandırdığını gördüğünü belirterek, "Normal yükseklikte uçuyor gibi görünüyordu" dedi.

DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI

İnternete düşen videoda uçağın düştükten birkaç dakika sonra büyük bir ateş topuna dönüştüğünü gösteriyor. Kanada basınına göre kazanın nedeni belirlenmedi, ancak yetkililer Cessna 172 uçağında motor arızası raporları aldı. Uçak motoru incelenmek üzere Ottawa'ya gönderildi.

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu sözcüsü, "Mümkün olduğunda pilotla konuşmak istiyoruz. Henüz hiçbir şeyi göz ardı etmedik. Her şeye yakından bakmamız gerekiyor." dedi.

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