Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi - Haberler
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Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

TikTok fenomeni Abbie Herbert, kızını tek göğsüyle emzirmeye başladıktan sonra hayatını kabusa çeviren bir değişim yaşadı. Tek göğsü büyümeye başlayan Herbert, şimdi bu rahatsızlıktan kurtulmanın yollarını arıyor.

Doktorlar, özellikle yeni doğan bebekler için anne sütünün önemine vurgu yapıyor. TikTok fenomeni Abbie Herbert'in başına gelenler ise anneleri endişelendirdi. Herbert, yeni dünyaya gelen bebeğini tek göğsüyle emzirmeye başladı. Ancak bir süre sonra göğsünde hayatını zora sokan değişimler meydana geldi.

Abbie Herbert'in tek göğsü, kısa süre içerisinde diğerine oranla çok daha ciddi şekilde büyümeye başladı. Genç kadın, büyümeyi ne yaptıysa durduramadı.

Herbert, yaptığının ciddi bir hata olduğunu belirterek, "Yanlış yaptığımı çok geç fark ettim. Onu kesinlikle tek göğsümle emzirmemem gerekiyordu. Yükü iki göğsüme de bölüştürmem lazımdı" dedi.

Abbie Herbert son olarak konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, kendisi gibi yeni doğmuş bebek emziren annelerden ve uzman hekimlerden yardım istedi. Genç kadın, yaşadığı durumun hayatını kabusa çevirdiğini de sözlerine ekledi.

Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi

Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi

Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi

Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Barış Yalman:Parayı buruştursan da değeri kaybolmaz. Yeter ki tedavülde olsun. ??
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Haber: Bebeğini tek göğsüyle emziren genç annenin yaşadığı değişim hayatını kabusa çevirdi - Haberler
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