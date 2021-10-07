Başbakanlık yarışını kaybeden 'Türk Armin' lakaplı Armin Laschet, partisinden istifa etti - Haberler
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Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, partisinden istifa etti

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Başbakanlık yarışını kaybeden

Almanya'da genel seçimleri kaybeden "Türk Armin" lakaplı Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet, CDU Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet, Cdu Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

PARTİSİ İKİNCİ OLDU

Almanya 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in yerine seçilecek lideri oylamak için 26 Eylül'de sandık başına gitmişti. Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Armin Laschet'in lideri olduğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

KOALİSYON KURULACAK

Scholz liderliğindeki SDP'nin yüzde 14,8 ile üçüncü olan Yeşiller Partisi ve yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurması bekleniyor.

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Haber: Başbakanlık yarışını kaybeden 'Türk Armin' lakaplı Armin Laschet, partisinden istifa etti - Haberler
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