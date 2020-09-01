Dünya Barış Günü nedir? Dünya Barış günü neden kutlanır? Dünya Barış Günü ilk ne zaman kutlandı? Her yıl 21 Eylül tarihinde kutlanan Dünya Barış Günü ilk ne zaman kutlandı? Dünya Barış Günü dünyada nasıl kutlanır?

Dünyanın unutmaması gereken önemli olaylardan biri barış. Her yıl 21 Eylül'de kutlanan Dünya Barış Günü, anlamı önemi ve kutlamaları ile hatırlanmalı. Dünya Barış Günü ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası bir bayram olan ve her yıl 21 Eylül'de kutlanan ve Dünya Savaşı'nı başlattığı tarihi unutmamak ve barışın önemini hatırlamak için ilan edilen bayramdır.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor.

Tüm ulusların gönüllülük esasına dayanan, savaşı önleyen politikalarla bir araya gelerek bütün zorbalıklara ve şiddete karşı olarak amaçladıkları karşı koyuşu hatırlatmaktır.

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, "Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü"nü "Uluslararası Barış Günü" ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.