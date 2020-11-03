Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize

İzmir depreminde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, bir mucizeyi gerçekleştirdi. Minik kızın imkansıza yakın kurtuluşu yerli basının yanı sıra dünya basınında da geniş yer buldu. Pek çok gazete ve haber ajansı Minik Ayda'nın kurtuluşunu 'Mucize' olarak nitelendirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yıkımda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün, arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde herkesin mucize olarak nitelendirdiği Minik Ayda enkaz altından kurtarıldı.

Hayat üçgeni arasında sıkışan ve pozitif halleriyle acı dolu yüreklere su serpen 3 yaşındaki Ayda Gezgin yalnızca bizim değil dünyanın da yüreğini ısıttı. Uluslararası basının yakından takip ettiği İzmir depreminin mucizesi olan Ayla, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

HABER SİTELERİ MANŞETTEN VERDİ

Sağlık durumu iyi olduğu ve herhangi bir kırık ya da ezilmenin olmadığı bilgisine ulaşılan Ayda'ya Daily Mail, Middle East Eye, The Telegraph, Yahoo News, France24 ve Al Jazeeragibi pek çok gazete ve haber sitelerinde yer aldı.

Telegraph'ın haberi

"100 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEPREMDEN O SAĞ KURTULDU"

Daily Mail Ayda'dan bahsettiği habere 'Deprem Mucizesi' olarak başlık atarken, Ayda'nın 100'den fazla kişinin ölümüne sebep olan enkazlardan 4 gün sonra kurtarıldığını belirtti.

Daily Mail'in haberi

Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera ise Ayda'nın 91 saat sonra kurtarıldığını belirtti. Minik kızın 91 saatin ardından canlı olarak kurtarılmasının bir mucize olduğuna dikkat çekilirken, dışarıda bekleyenlerin küçük kızı gördüklerinde alkışlar ve sevinç çığlıklarının birbirine karıştığı belirtildi.

Al Jazeera'nın haberi

"MUCİZE"

Los Angeles Times, News Yahoo, France24, Channel News Asia gibi dünya basınından haber siteleri de Ayda'nın 91 saat sonra kurtarıldığına dikkat çekerek küçük kızı 'Mucize' olarak niteledi.

News Yahoo'nun haberi

ANBEAN GÖSTERİLDİ

Reuters haber ajansı küçük kıza ulaşıldığı ve ardından da dışarı çıkarıldığı anları kare kare servis etti.