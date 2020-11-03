Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize

03.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 03.11.2020 14:14

İzmir depreminde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, bir mucizeyi gerçekleştirdi. Minik kızın imkansıza yakın kurtuluşu yerli basının yanı sıra dünya basınında da geniş yer buldu. Pek çok gazete ve haber ajansı Minik Ayda'nın kurtuluşunu 'Mucize' olarak nitelendirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan yıkımda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün, arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde herkesin mucize olarak nitelendirdiği Minik Ayda enkaz altından kurtarıldı.

Hayat üçgeni arasında sıkışan ve pozitif halleriyle acı dolu yüreklere su serpen 3 yaşındaki Ayda Gezgin yalnızca bizim değil dünyanın da yüreğini ısıttı. Uluslararası basının yakından takip ettiği İzmir depreminin mucizesi olan Ayla, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

HABER SİTELERİ MANŞETTEN VERDİ

Sağlık durumu iyi olduğu ve herhangi bir kırık ya da ezilmenin olmadığı bilgisine ulaşılan Ayda'ya Daily Mail, Middle East Eye, The Telegraph, Yahoo News, France24 ve Al Jazeeragibi pek çok gazete ve haber sitelerinde yer aldı.

Dünya Ayda'yı böyle gördü: Mucize
Telegraph'ın haberi

"100 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEPREMDEN O SAĞ KURTULDU"

Daily Mail Ayda'dan bahsettiği habere 'Deprem Mucizesi' olarak başlık atarken, Ayda'nın 100'den fazla kişinin ölümüne sebep olan enkazlardan 4 gün sonra kurtarıldığını belirtti.

Dünya Ayda'yı böyle gördü: Mucize
Daily Mail'in haberi

Katar merkezli haber ajansı Al Jazeera ise Ayda'nın 91 saat sonra kurtarıldığını belirtti. Minik kızın 91 saatin ardından canlı olarak kurtarılmasının bir mucize olduğuna dikkat çekilirken, dışarıda bekleyenlerin küçük kızı gördüklerinde alkışlar ve sevinç çığlıklarının birbirine karıştığı belirtildi.

Dünya Ayda'yı böyle gördü: Mucize
Al Jazeera'nın haberi

"MUCİZE"

Los Angeles Times, News Yahoo, France24, Channel News Asia gibi dünya basınından haber siteleri de Ayda'nın 91 saat sonra kurtarıldığına dikkat çekerek küçük kızı 'Mucize' olarak niteledi.

Dünya Ayda'yı böyle gördü: Mucize
News Yahoo'nun haberi

ANBEAN GÖSTERİLDİ

Reuters haber ajansı küçük kıza ulaşıldığı ve ardından da dışarı çıkarıldığı anları kare kare servis etti.

Dünya Ayda'yı böyle gördü: Mucize
Reuters'in haberi
Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize
Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize
Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Danla Bilic Yıldız Tilbe Burak Özçivit
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 14:13:52. #1.14#
title