Almanya medyası: Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet istifa etti - Haberler
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BBC

Almanya medyası: Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet istifa etti

BBC - Haberler | Dünya
Almanya medyası: Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet istifa etti

Reuters ajansının haberine göre Armin Laschet, CDU milletvekillerine yaptığı açıklamada, partisinin seçim yenilgisi sonrası yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Almanya medyası, 26 Eylül'de yapılan genel seçimi kaybeden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin lideri Armin Laschet'in istifa ettiğini bildirdi.

Haber i ilk önce Alman haber televizyonu NTV kamuoyuna duyurdu.

Reuters ajansının haberine göre ise Armin Laschet, CDU milletvekillerine yaptığı açıklamada, partisinin seçim yenilgisi sonrası yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Laschet, CDU Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü seçim sonucu

CDU, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nin başbakanı olan Laschet'in liderliğinde yine Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile ittifak yaparak girdiği seçimde yüzde 24,1 oyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucu almıştı.

SPD yüzde 25,7'lik oy oranıyla birinci parti olmuş ve bugün Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak amacıyla ön görüşmelere başlamıştı.

Laschet ise FDP ve Yeşiller Partisi'nin SPD ile görüşmelere başlama kararına saygı duyduklarını ancak bu görüşmelerde ilerleme sağlamaması durumunda, kendilerinin koalisyon görüşmelerine hazır olduklarını söylemişti.

Ancak CSU lideri Markus Söder, FDP ve Yeşiller Partisi ile hükümet kurmalarını gerçekçi görmediğini söylemişti.

Başbakan Angela Merkel'in partisi CDU, Almanya'da 2005 yılından bu yana iktidarda.

Angela Merkel, aktif siyaseti bırakma kararı nedeniyle son seçimde aday olmamış ve Laschet'e destek vermişti.

Merkel, Almanya'da yeni koalisyon hükümeti kurulana dek görevini sürdürecek.

Almanya medyası: Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet istifa etti

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

BBC
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