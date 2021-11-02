Dünya Afganistan'daki olayı konuşuyor! 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşında bir adamla evlendirildi

Ekonomik krizin pençesindeki Afganistan'da insanlık dramı yaşanıyor. Aileler geçimlerini sağlamak için çocuklarını para karşılığında evlendirmeye başladı. Bu kız çocuklarından biri de Parwana Malik. Henüz 9 yaşındaki Malik, ailesi tarafından para karşılığında 55 yaşındaki bir adamla evlendirilmeye zorlandığını anlattı.

"BENİ ZORLA ÇALIŞTIRACAĞINDAN KORKUYORUM"

CNN'e konuşan Parwana Malik, ''Beyaz kaşları ve sakalları olan bu yaşlı adamın beni evinde zorla çalıştırmasından korkuyorum'' dedi. Ailesi ise ekonomik açıdan çok zor durumda olduklarını bu nedenle başka seçenekleri olmadığını iddia etti.

İNSANİ YARDIMLARLA HAYATTA KALIYORLARDI

Parwana, 4 yıl boyunca Badghis eyaletindeki kampta insani yardımlarla hayatta kalmayı başardı. Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra ülkeye yapılan uluslararası yardımların kesilmesiyle ise bu gölgede yaşayan insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldi.

HAYATTA KALMAK İÇİN ÇOCUKLARINI PARA KARŞILIĞI EVLENDİRİYORLAR

Afganistan halkının yaşadığı zorluklara dikkat çeken insan hakları aktivisti Mohammad Naiem Nazem, ülkede durumun günden güne kötüye gittiğini ve ailelerinin hayatta kalmak için çocuklarını satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

ANNESİ DİLENCİLİK YAPIYOR

Parwana'nın babası Abdul Malik ise, geceleri uyuyamadığını, iş bulmak için çok uğraştığını fakat kazandığı paranın ailesini geçindirmek için yeterli olmadığını, eşinin dilencilik yapmak zorunda kaldığını, sekiz kişi olan aileyi geçindirmek için bazı aile üyelerini satmak zorunda kaldığını ifade etti. Baba, kızını sattığı kişiden aldığı paranın ailesinin ancak birkaç ay geçimini sağlayacağını ondan sonra başka çare arayacağını da ekledi.

PARWANA ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

Parwana ise hayalinin öğretmen olmak olduğunu babasını kendisini satmaktan vazgeçirmek için çok uğraştığını fakat tüm ümidinin kaybolduğunu söyledi.

55 YAŞINDAKİ ADAM, AİLEYLE 2200 DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞ

Parwana'yla para karşılında evlenmek isteyen Qorban ise 55 yaşında. Aileye 2200 dolar değerinde nakit ve koyun veren Qorban, Parwana'nın kendisine satılmasını evlilik olarak tanımlamadığı, kendisinin evli olduğunu ve Parwana'ya çocuklarından bir tanesi gibi bakacağını iddia etti.

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