ABD, Taliban yönetimi ile yüz yüze görüşecek! Masada öncelikli 3 konu var

Reuters'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Abd heyeti 9-10 Ekim'de Doha'da Taliban hareketinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelecek. Amerikan heyetinde Dışişleri Bakanlığı ve istihbarattan yetkililer bulunacak. Görüşmeye Taliban tarafından kabine üyelerinin katılması bekleniyor.

ABD HEYETİNİN ÖNCELİKLİ 3 KONUSU VAR

Görüşmede, Afganistan'dan güvenli geçisin sağlanması ve kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması olacak. Amerikan heyetinin bir diğer önceliği, Taliban'ın insani yardıma erişimi iyileştirmesi için baskı yapmak olacak.

"TALİBAN'I TANIMAK ANLAMINA GELMİYOR"

Yetkililere göre görüşme Taliban'ı "tanımak ve meşru kabul etmek" anlamına gelmiyor. ABD, meşruiyeti Taliban'ın eylemleriyle kazanması gerektiği konusunda net olduğunu belirtiyor.

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