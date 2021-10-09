ABD, Taliban yönetimi ile yüz yüze görüşecek! Masada öncelikli 3 konu var
ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra Taliban yönetimiyle ilk kez yüz yüze görüşecek. Görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek. ABD heyeti, Taliban'a güvenli geçiş sağlaması, kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerich serbest bırakması ve insani yardıma erişimin iyileştirilmesi için baskı yapacak.
Reuters'ın iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Abd heyeti 9-10 Ekim'de Doha'da Taliban hareketinin üst düzey temsilcileriyle bir araya gelecek. Amerikan heyetinde Dışişleri Bakanlığı ve istihbarattan yetkililer bulunacak. Görüşmeye Taliban tarafından kabine üyelerinin katılması bekleniyor.
ABD HEYETİNİN ÖNCELİKLİ 3 KONUSU VAR
Görüşmede, Afganistan'dan güvenli geçisin sağlanması ve kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması olacak. Amerikan heyetinin bir diğer önceliği, Taliban'ın insani yardıma erişimi iyileştirmesi için baskı yapmak olacak.
"TALİBAN'I TANIMAK ANLAMINA GELMİYOR"
Yetkililere göre görüşme Taliban'ı "tanımak ve meşru kabul etmek" anlamına gelmiyor. ABD, meşruiyeti Taliban'ın eylemleriyle kazanması gerektiği konusunda net olduğunu belirtiyor.