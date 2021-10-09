ABD'den sonra şimdi de Almanya'da görüldü!

Abd'de ortaya çıkan gizemli hastalık şimdi de Avrupa'ya sıçradı. Alman polisi, dünyanın dört bir yanındaki ABD diplomatları ve istihbarat görevlileri tarafından bildirilen yaklaşık 200 gizemli hastalık vakası arasında yer alan, Berlin'deki vakalar hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı.

HAVANA SENDROMU İLE AYNI BELİRTİLER

Ağustos ayı itibariyle, Almanya merkezli en az iki kişide baş dönmesi, mide bulantısı ve şiddetli baş ağrısı gibi semptomlar kaydetti. Belirtiler son günlerde ABD'yi alarma geçiren gizemli hastalık olarak da bilinen "Havana Sendromu"na aitti. Alarma geçen Almanya hükümeti ABD Büyükelçiliği personeline olası bir sonik saldırısını araştırmaya başladı.

DIŞİŞLERİ: BU OLAYDAN ETKİLENENLERE BAKIM SAĞLAMAYA ODAKLANDIK

Berlin'deki ABD Büyükelçiliğin henüz bir açıklamada bulunmadı. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü belirli vakalar hakkında bilgi vermeyi reddetti, ancak devlet kurumlarının aktif olarak çalıştığını ve Bakanlığın bu olaydan etkilenenlere bakım sağlamaya odaklandığını söyledi. Berlin polisi soruşturmaları hakkında daha fazla bilgi vermedi.

BIDEN'DAN GİZEMLİ HASTALIK İÇİN İMZA

Cuma günü ABD Başkanı Biden, Havana Sendromu'ndan muzdarip olduğuna inanılan ABD hükümet personelini mali olarak desteklemek için iki taraflı bir yasa tasarısını imzaladı. ABD hükümeti geçtiğimiz günlerde de 'Havana Sendromu'na karşı olan şüphesini kenara bırakmış ve hastalık için 'çok çok gerçek' yorumunu yapmıştı.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Havana Sendromu ilk olarak 2016 yılında Küba'da iki düzine CIA görevlisinin kafataslarında uğultu ve yoğun baskı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamasıyla ile ortaya çıkmıştı. Bu nedenle de adı 'Havana Sendroumu' olarak kalmıştır. Hastalığın temel semptomları arasında migren ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi yer alıyor. Bazı hastalarda yoğun hafıza kayıpları olabilir. Küba'daki bazı büyükelçilik personelinin beyin taramalarında, doku hasarı bomba patlamaları veya araba kazalarından sonra görülenlere benziyordu.

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