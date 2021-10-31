ABD Başkanı Biden'dan "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abd Başkanı Joe Biden görüşmesine ev sahipliği yapıyor.

ABD'Lİ GAZETECİNİN F-16 SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin " Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA GÖRÜŞMEDE

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

İKİ LİDER ARASINDAKİ İKİNCİ GÖRÜŞME

Zirvenin ikinci ve son günündeki bu görüşme, Biden'ın ocak ayında başkan seçilmesinin ardından iki lider arasındaki ikinci görüşme olma özelliği taşıyor.

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