ABD Başkanı Biden'dan "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna yanıt: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
G-20 Liderler Zirvesi için Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında kritik bir zirve gerçekleşti. F-16'ların ve Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarının masada olduğu görüşme öncesinde gazeteciler, Biden'a "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Biden'ın yanıtı ise ''İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" oldu.
G20 Dönem Başkanı İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abd Başkanı Joe Biden görüşmesine ev sahipliği yapıyor.
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin " Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.
Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Zirvenin ikinci ve son günündeki bu görüşme, Biden'ın ocak ayında başkan seçilmesinin ardından iki lider arasındaki ikinci görüşme olma özelliği taşıyor.
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