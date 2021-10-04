6 yaşındaki kızı istismar edip öldüren caninin cesedi, tren raylarında bulundu
Hindistan'da bir adam, 6 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettikten sonra öldürdü. Özel olarak kurulan ekip katili her yerde ararken, tren raylarının üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında cesedin, küçük kızı istismar edip öldüren şahsa ait olduğu öğrenildi.
Hindistan'ın Hyderabad eyaletine bağlı Warangal şehrinde geçen hafta altı yaşındaki bir kız çocuğu istismara uğradıktan sonra öldürüldü.
CESEDİ TREN RAYLARINDA BULUNDU
Ülkede infiale sebep olan olaydan sonra katilin yakalanması için 15 polisten oluşan özel bir ekip kuruldu. Polisler katili ararken, Ghanpur demiryolu istasyonuna yakın bir yerde rayların üzerinde bir adama ait ceset bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede cesedin, altı yaşındaki kızı istismar ettikten sonra öldüren kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
KOLUNDA DÖVMEDEN TESPİT EDİLDİ
Emniyet amiri Anjini Kumar, cesedi bulunan kişinin aranan katil olduğunu kolundaki dövmeden teşhis ettiklerini, nihaisonuçların DNA testinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Olaydan sonra Aile Bakanlığı yetkilileri öldürülen kızın ailesini ziyaret edip para yardımında bulundu.