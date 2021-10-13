3. Dünya savaşıyla ilgili korkutan iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi endişelendirdi - Haberler
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3. Dünya savaşıyla ilgili korkutan iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi endişelendirdi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

3. Dünya savaşıyla ilgili korkutan iddialar ortaya atıldı. Çinli uzmanlar, ordunun uzun süreden bu yana savaş hazırlığı yaptığını iddia etti. Çin'in Tayvan'ın işgaline ilişkin de çok ciddi tatbikatlar yaptığı dile getirildi.

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilimin ardından Çinli uzmanlardan ağızları açık bırakacak cinsten iddialar geldi. Buna göre Tayvan'la bağımsızlık tartışmaları nedeniyle uzun süredir sürtüşme yaşayan Çin hükümetinin, başka hesaplar da yaptığı ileri sürüldü.

ÇOK CİDDİ TATBİKATLAR YAPILDI

Uzmanlar, Çin'in Tayvan'a karşı çok ciddi tatbikatlar ve işgal denemeleri yaptığını söyledi. Ancak bundan daha da korkutan detay ise Çin'in 3. Dünya savaşına hazırlandığı yönünde.

PEKİN VE BATI ARASINDAKİ GERİLİM

Uzmanlar, Tayvan meselesinin tek başına olmadığına da vurgu yaptı. Çinli uzmanların iddiasına göre Pekin yönetimi, Tayvan konusunda Washington'la uzlaşma yolunu seçmeyecek, hatta çatışma yolunun bile masada olduğu öne sürüldü.

Uzmanlar, Çin ve Tayvan arasındaki gerilimin çok dikkatli şekilde izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

3. Dünya savaşıyla ilgili korkutan iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi endişelendirdi
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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