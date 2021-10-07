20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı - Haberler
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20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yirmi yaşındaki Türk piyanist Eda Seviniş, Uluslararası Robert Schumann Piyano Yarışması Düsseldorf 2021'in final etabında kendi kategorisinde birinciliği kazandı.

Yirmi yaşındaki Türk piyanist Eda Seviniş, Uluslararası Robert Schumann Piyano Yarışması Düsseldorf 2021'in final etabında kendi kategorisinde birinciliği kazandı. ABD'de burslu müzik eğitimi alan Seviniş, final etabında Asasello Quartet ile sahne alarak Schumann'ın 'mi bemol majör piyano beşlisini' seslendirdi.

Seviniş, yarışmada 3 eleme etabını geçerek Düsseldorf'taki Robert Schumann Saal'da yapılan finale katılmaya hak kazandı. Uluslararası Robert Schumann Piyano Yarışması Düsseldorf 2021'in final etabında Asasello Quartet ile sahne alan Seviniş yarışmada Schumann'ın 'mi bemol majör piyano beşlisini' seslendirdi. Genç piyanist Eda Seviniş, yarışmanın sonunda kendi kategorisinde birincilik ile ödüllendirildi.

ABD'nin Manhattan School of Music'te burslu okuyan Eda Seviniş, henüz altı yaşındayken 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi piyano eğitimine başladı. Seviniş, çok az kişinin başarabildiği bir eğitim bursu ile kazandığı Manhattan School of Music'te, bölüm başkanı Dr. Marc Silverman ile lisans eğitimine devam ediyor.

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı

20 yaşındaki Türk kızı Eda, Almanya'da piyano yarışmasını kazandı
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