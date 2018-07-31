Dündar'dan Başkan Sargın'a Hayırlı Olsun Ziyareti

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ilk olarak İznik Belediye Çay Bahçesinde bir araya geldiler. Buradan ilçenin tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret eden Başkan Mustafa Dündar'a, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın mekânlar hakkında tarihi bilgiler verdi.

Tarihi yerlerin ziyaretinin ardından İznik Belediyesi Yeni Hizmet Binasına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Başkan Osman Sargın'a hayırlı olsun dileklerini ileterek "Yeni Belediye Hizmet Binası İzniklilere ve sizlere hayırlı olsun. İznik'in kültürel değerlerine uygun bir bina olmuş gerçekten. İnşallah buradan İznik'e güzel ve hayırlı hizmetler gerçekleşecek. İznik'te bir tarih yoğunluğu ve buna bağlı olarak da yoğun bir misafir gelişini görüyoruz. Bu kapsamda da İznik'e turizm alanında yapılacak yatırımlar önem arz ediyor. Ben tekrar misafirperverliğiniz için başta Başkanımız Osman Sargın olmak üzere her birinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da ziyarette yaptığı konuşmasında "Osmangazi Belediye Başkanı Değerli arkadaşım Mustafa Dündar'a ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Osmangazi de yaptığı başarılı çalışmaları görüyoruz. Bu çalışmalar dolayısıyla da kendilerini tebrik ediyorum. Osmangazi'nin gelişmesi için yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın günün anısına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a İznik Çinisi takdim ederken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Başkan Osman Sargın'a Bursa Bıçağı takdim etti.