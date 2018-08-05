Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alicia Keys, Kubat'ın "Halkalı Şeker" Şarkısı Eşliğinde Gölette Yüzdü
Dünyaca ünlü yıldız Alicia Keys Kubat'ın bir dönem hit olan Halkalı Şeker eşliğinde yüzdü.
Dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde bulunan Sedona'da tatil görüntülerini paylaştı. Ünlü yıldız kendine özgü atmosferiyle dikkat çeken şehri adeta altını üstüne getirdi. Alicia Keys tatildeki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Alanda bulunun bir gölete yüzmek için giren yıldız şarkıcı Kubat'ın halkalı şeker şarkısı ile yüzmesi şaşkınlığa sebep oldu. Türk takipçilerinin anında dikkatini çeken paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
ŞARKININ ALICIA KEYS TARAFINDAN BİLİNMESİ TÜRK TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI
Kubat'ın bir dönem 7'den 70'e herkesin dilinde olan şarkısının Alicia Keys'in paylaşımında olması ise takipçilerini şaşırttı.
YORUMLAR (9)
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benim tırnagım olamaz bu bayan:(Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırASLIHAN: Büşra yüzsüzlük yapmasan olmazmı..?1 Yayından Kaldır
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Eee nolmus yuzemezmiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tamam imlasiz yadigimi kabul etti ilk defa imla düsmani bir site cikiyor karsima helaaalCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bendeki sarkilar Kubatinkilerden cok fazla Acaba benim sarkilarimi da dinler mi Evimin bahcesinde havuzum da var Valla imlasiz yazdim simdi bakalim ne olacakCevap Yaz Yayından Kaldır