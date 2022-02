Dün evlendiler bugün cepheye gittiler! Ukraynalı genç çift vatanlarını savunmak için silah altına girdi

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik yaptığı işgal harekatı devam ediyor. Başkent Kiev'e doğru ilerleyen Rus ordusuna karşı direniş hazırlığı yapan Ukrayna ordusuna her kesimden insan katılmaya başladı. Son olarak evlenip Ukrayna ordusuna gönüllü olarakkatılan genç çift, Ukrayna'da direnişin sembolü oldu.

GENÇ BİR ÇİFT EVLENİP DİRENİŞE KATILDI

Sosyal medyada gündem Ukraynalı çift, önceki gün evlenerek Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldıklarını duyurdu. Evliliklerinin ilk gününde silah kullanmayı öğrenen genç çift ülkelerini savunmaya hazır olduklarını belirtti. Normal şartlarda mayıs ayında evlenmeyi düşündüklerini söyleyen Arieva ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek "Şu anda buradayız ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapılacak çok iş var ama yine de umarım her şey yoluna girer" ifadelerine yer verdi. Direnişin sembolü haline gelen çifte dünyadan tebrik mesajları yağdı.





BAŞKAN ZELENSKİ SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Rus işgalinin başlamasıyla birlikte halkına seferberlik çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı basın açıklamasında direnişe katılmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtmişti. Başkan Zelenski yaptığı açıklamada "Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşının her biri geleceğimize karar verecek. Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın." ifadelerine yer vermişti.