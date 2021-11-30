Dumping sendromu( Zayıflama hastalığı) nedir, belirtileri neler?

Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ağrı ve sancıların artması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastanede yapılan tetkiler sonrası acil olarak ameliyata alınan Seren Serengil'den sonra birçok kişi Dumping Sendromu hakkında araştırma yapmaya başladı. Çok ağrılı olarak seyir gösterebilen ve Seren Serengil'in hastalığı olan Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir? Dumping Sendromu nasıl tedavi edilir?

DUMPİNG SENDROMU ( ZAYIFLAMA HASTALIĞI) NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir

Dumping sendromu belirtileri 2'ye ayrılır.

Erken Dumping Sendromu belirtileri

Geç Dumping Sendromu belirtileri

ERKEN DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi sonrası 30 dakika içinde görülen belirtiler erken dönem sendromudur.

Belirtiler;

Yüzde kızarma

Mide ağrıları, sancılar

Kuvvetsizlik, takatsizlik, halsizlik

Genel ya da bölgesel terleme

Bölgesel veya genel terleme durumu

Bulantı ve kusma durumu

Tüketilen gıdanın porsiyonu küçük olmasına rağmen duyulan tokluk hissi

Kalp çarpıntısı hissi

GEÇ DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karbonhidrat içeren besinlerin alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şöyledir;

Baş dönmesi

Terleme

Konsantrasyon olamama

Açlık hissi

Güçsüzlük

Titreme

Yorgunluk

DUMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

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