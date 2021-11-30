Dumping sendromu( Zayıflama hastalığı) nedir, belirtileri neler?
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve acil ameliyata alınan ünlü isim Seren Serengil'in rahatsızlığının Dumping Sendromundan kaynaklı olduğu bilinmekteydi. Çok ağrılı olarak seyir gösterebilen Seren Serengil'in hastalığı "Dumping Sendromu" nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir? Dumping Sendromu nasıl tedavi edilir?
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı ağrı ve sancıların artması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastanede yapılan tetkiler sonrası acil olarak ameliyata alınan Seren Serengil'den sonra birçok kişi Dumping Sendromu hakkında araştırma yapmaya başladı. Çok ağrılı olarak seyir gösterebilen ve Seren Serengil'in hastalığı olan Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir? Dumping Sendromu nasıl tedavi edilir?
Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir
Dumping sendromu belirtileri 2'ye ayrılır.
Erken Dumping Sendromu belirtileri
Geç Dumping Sendromu belirtileri
Karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesi sonrası 30 dakika içinde görülen belirtiler erken dönem sendromudur.
Belirtiler;
Yüzde kızarma
Mide ağrıları, sancılar
Kuvvetsizlik, takatsizlik, halsizlik
Genel ya da bölgesel terleme
Bölgesel veya genel terleme durumu
Bulantı ve kusma durumu
Tüketilen gıdanın porsiyonu küçük olmasına rağmen duyulan tokluk hissi
Kalp çarpıntısı hissi
Karbonhidrat içeren besinlerin alımından 3 saat sonra veya sonrasında yaşanan belirtiler şöyledir;
Baş dönmesi
Terleme
Konsantrasyon olamama
Açlık hissi
Güçsüzlük
Titreme
Yorgunluk
Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.
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