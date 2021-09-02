Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım UYSAL'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a Ziyaret

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretDumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL'dan İl Genel Meclisi Başkanı Musa YILMAZ'a ZiyaretDumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Dumlupınar Üniversitesinin ve Kütahya İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalar ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclisi Başkanı YILMAZ, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü UYSAL'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre