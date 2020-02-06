Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal'a ziyaret
Haberler » Yaşam » Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal'a ziyaret - Haberler

Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

06.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:09
Dumlupınar protokolünden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya'nın Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı , (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'ı ziyaret etti.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'la bir araya geldi.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur eşlik etti.


Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu ve Başkan Şemsettin Akağaç, Üniversitemizde ve Dumlupınar MYO'da devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.


Görüşmenin sonunda Uysal, ziyaretlerinden dolayı Abbasoğlu ve Akağaç'a teşekkürlerini sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler