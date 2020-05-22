Dumlupınar'da berber ve kuaförler denetlendi Kütahya'nın Dulupınar ilçesinde hizmet vermeye başlayan berberler ve kuaförler denetlendi.

Kütahya'nın Dulupınar ilçesinde hizmet vermeye başlayan berberler ve kuaförler denetlendi. Denetimlerde, belirlenen hijyen şartlarına uyulup uyulmadığı mercek altına alındı.

Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilçemizde bulunan kuaför ve berberler Belediye Zabıta Amiri Ayhan Ünal ve Toplum Sağlığı Merkezi Doktorumuz Büşra Şahin tarafından denetimleri yapılarak, korona virüs ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirildiler. Uyulması gereken kurallar tüm esnaflarımıa aktarıldı. Kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı kendilerine tebliğ edildi" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA